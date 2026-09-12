Меринджеи на абсурда
Докато тарикатите у нас са ненаказани, белите няма да спрат
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Докато тарикатите у нас са ненаказани, белите няма да спрат
Пламъкът на работещ котлон възпламенил изтичащия газ
Изтекъл пропан-бутан от газова бутилка остави поражения като от бомба
София. "Инцидентът в столичния ресторант не е предизвикан от самоделно взривно устройство". Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Предприето е изслед...
Пловдив. Началните резултати от експертизата за взрива в китайския ресторант в неделя са установили, че няма наличие на взривни вещества. Това обяви в...
София. В 09:00 часа започва първоначалният оглед на сградата на китайския ресторант, където снощи избухна газова бутилка и се усети в голям периметър...