Какво не знаем за годината на Дракона
Според китайския календар
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Според китайския календар
Какво не трябва да се прави на китайската Нова година?Новият цикъл на живот според източния календар започна на 10 февруари. За да не изплашите късмет...
Очаква се невиждано мощна година
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Щастливи числа: 3, 4, 9Цветове: алено, зелено, лилавоЦветя: карамфил, иглика, теменужкаКъсметлийска посока: Запад Тържества разтърсиха почти цялото з...
С грандиозни тържества и зрелищни фойерверки от Китай до САЩ се отбелязва началото на Годината на дървената коза (овца). Днес започна Новата година по...