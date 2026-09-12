Всичко за Кирстен Дънст

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Кирстен Дънст се сгоди

Кирстен Дънст се сгоди

Кирстен Дънст и любимият й Гарет Хедлънд планират да сключат брак. Двамата са заедно от три години и половина, а наскоро актьорът е задал големия въп...

27 август | 22:30
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