Бургас гледа „Кино под звездите"
Бургас. За поредна година в Бургас започва инициативата „Кино под звездите". Летният кино маратон ще продължи до края на лятото с безплатни прожекции...
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Бургас. За поредна година в Бургас започва инициативата „Кино под звездите". Летният кино маратон ще продължи до края на лятото с безплатни прожекции...
За първи път в рамките на фестивала ще се проведе конкурсна програма за филми от Черноморския регион Балчик. Над 1000 филма ще бъдат представени в ко...
Стара Загора. Куп наши и чуждестранни звезди събра второто издание на Международния филмов фестивал „Златната липа", който беше открит официално снощи...
Киното с качества винаги побеждава, казва известната режисьорка дни преди старта на "Златната липа" в Стара Загора Магдалена Ралчева е в предстартова...
Филмът за покойната Ди е сред хитовете на 27-ата Киномания
София. XX-то издание на Седмицата на испанското и ибероамериканското кино ще се проведе от 12 до 16 юни в Зала „Люмиер" на Националния дворец на кул...