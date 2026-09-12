Как съдебната охрана насади Емили Тротинетката в ареста
По лична карта 21-г. блондинка е Даниел Йорданов, но се представя като Емили Йорданова
Следете всички новини, анализи и коментари за Килия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По лична карта 21-г. блондинка е Даниел Йорданов, но се представя като Емили Йорданова
Мъжът споделил и други оплаквания в жалбата
Прокуратурата протестира пускането му под домашен арест
Хванаха го и го пратиха в карцера
Той настоява Бойко Рашков да задържи Бойко Борисов
Те са обвинени в участие в престъпен сговор с цел искане и получаване на подкупи
Адвокатът на Ал Бакр: Скандално! Как може да се случи това? Заподозреният в организиране на атентат в Германия сириец е бил намерен миналата нощ обес...
Заподозреният в организирането на парижките атентати Салах Абдеслам се намира в подземна килия в затвора на град Брюге, съобщи вестник „Дерниер йор",...
Френцузинът Ясин Сали, който извърши терористичен акт в департамента Изер това лято и обезглави своя началник, се е самоубил в килията си. Това предад...
27-годишният Станислав Бакърджиев (Сава), който уби по зверски начин дъщеря си, е настанен в килията на Манолис Дурис на остров Корфу. Изолираната ки...
Банско. "Българино, знай своя род и език!" - този завет на Паисий Хилендарски се подкрепя отдавна от жителите на курорта Банско. В града през 2008 г....
Благоевгад. С откриване на Мемориал на свети Паисий Хилендарски банскалии почетоха паметта на своя съгражданин. В него са изградени точни копия на кил...
Велико Търново. Два музея в старата столица свързани с Васил Левски утре ще работят безплатно. Свободният вход е по повод 141 години от гибелта на Дяк...