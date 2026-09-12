Килифаревският манастир крие тайна библиотека
Военните, бизнесът и общината възстановиха пораженията от бурята, която удари светото място Килифаревският манастир, скрит от погледите на светското...
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Военните, бизнесът и общината възстановиха пораженията от бурята, която удари светото място Килифаревският манастир, скрит от погледите на светското...
Моторджиите събират пари за ремонт на манастир Велико Търново. Заради наводненията, които сериозно засегнаха Килифаревския манастир, се отменя Мото р...
Велико Търново. Със света литургия в Килифаревския манастир беше отбелязана 650 годишнината от Успението на Свети Теодосий Търновски. Отец Йоан поср...