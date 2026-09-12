Всичко за Кейт Уинслет

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Уинслет кръсти сина си Мечка

Уинслет кръсти сина си Мечка

Кейт Уинслет кръсти сина си Беър, което в превод от английска означава "мечка". "Предвид факта, че бащата на момченцето се казва Нед Рокендрол, не се...

24 декември | 7:30
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