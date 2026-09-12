Легендарна двойка отново се събра. Мрежата кипи (Снимки)
Двамата също така споделят приятелска целувка по устните
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Двамата също така споделят приятелска целувка по устните
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"Трябва да призная, че интересът ми към киното далеч не е същият, както преди години. Вече рядко се вълнувам от сюжет, история и послание", заяви крас...
Кейт Уинслет призна, че си е паднала здраво по красавеца Лиъм Хемсуърт - бившето гадже на Майли Сайръс. Двамата трябвало да заснемат сцена с целувка ч...
Кейт Уинслет държи в банята Оскара си за ролята в "The Reader" през 2009-а. Актрисата призна, че необичайното място е специално избрано, за да помага...
Година и половина след раждането на третото й дете, 39-годишната актриса Кейт Уинслет, изглежда, е премахнала всички признаци, че е раждала толкова ск...
Кейт Уинслет е по-красива от всякога на корицата на априлския брой на списание InStyle. Фотографът, заснел снимките е Джампаоло Сгура, който за пореде...
Режисьорът Алън Рикман е и в ролята на Краля Слънце В "Малки бъркотии" героинята на Кейт въстава срещу предразсъдъците в двора на Луи XIV Във филма...
Холивудската звезда Кейт Уинслет призна в интервю за BBC, че битката за място в Меката на киното е свирепа. "Озовах се под прожекторите едва на 17. К...
Кейт Уинслет кръсти сина си Беър, което в превод от английска означава "мечка". "Предвид факта, че бащата на момченцето се казва Нед Рокендрол, не се...