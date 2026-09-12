Строят у нас нови натовски казарми за 100 млн. лева
МО има средства в бюджета да възложи проектиране, но това още не се е случило
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МО има средства в бюджета да възложи проектиране, но това още не се е случило
В Харманли напрежението сред хората расте, бежанският център е препълнен Натискът от бежанци по границата ни все повече се засилва, а центровете за н...
Край на сагата Общината ще строи Експо център, храм и музей Министерството на отбраната ще прехвърли част от бившата казарма на община Благоевград....
Все по-голям инвеститорски интерес има към част от бившите казарми в Сандански, която още не е продадена. В общината постъпват много предложения на би...
ДАБ ще писка 12 млн. допълнително от държавата за справяне с разходите София. Два нови центъра за настаняване на бежанци ще бъдат отворени в Южна Бъ...
Светлозар Лазаров посреща първите имигранти днес
За ремонта им трябват 10 млн. лева, обяви Ангел Найденов
Кабинетът пуска пари на военното министерство за ремонт на сградите
Хасково. Мемориален парк ще смени рушащите се сгради на бившите казарми зад ДНА в Хасково. 12-те здания в бившето поделение в центъра на областния гра...