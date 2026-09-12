Всичко за Казарми

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3 казарми стават лагери

3 казарми стават лагери

В Харманли напрежението сред хората расте, бежанският център е препълнен Натискът от бежанци по границата ни все повече се засилва, а центровете за н...

12 септември | 7:00
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Парк сменя казарми

Парк сменя казарми

Хасково. Мемориален парк ще смени рушащите се сгради на бившите казарми зад ДНА в Хасково. 12-те здания в бившето поделение в центъра на областния гра...

08 януари | 18:44
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