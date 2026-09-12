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Сините куполи на Сибир

Сините куполи на Сибир

Вярата в Бог е опазила руснаците през войните - всъщност тя никога не ги е напускала. Дори когато е било забранено да се изповядва публично, винаги са...

07 февруари | 7:00
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