Катрин Зита-Джоунс ще продава веганско кафе
Всичко, което съм създала, наистина е направено със страст, заяви актрисата
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Всичко, което съм създала, наистина е направено със страст, заяви актрисата
Красавицата от Уелс среща Майкъл Дъглас на прожекция
Звездите заедно преодолели атаката на #MeToo
Катрин Зита-Джоунс разкритикува маститите продуцентски къщи в Холивуд. Причината - че винаги отхвърляли актрисите, които са минали 40. "Жените са изк...
Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс ще подновят брачните си обети на 25 септември, когато и двамата имат рожден ден. След 14 години заедно те натру...
Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс отново живеят заедно в многомилионния си апартамент в Ню Йорк. След десетки разпри и раздели двамата все пак решиха...
В "БСП 2" Катрин Зита-Джоунс и компания се борят срещу ядрено оръжие
Катрин Зита-Джоунс, която никога не е притежавала диплома за актриса, най-сетне беше официално призната от академичния свят. Уелският университет за...
Катрин Зита-Джоунс е завършила лечението си от биполярно разстройство. През април актрисата влезе в болница заради заболяването си, което се изразява...