Всичко за Катрин Зита Джоунс

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Катрин Зита нападна Холивуд

Катрин Зита нападна Холивуд

Катрин Зита-Джоунс разкритикува маститите продуцентски къщи в Холивуд. Причината - че винаги отхвърляли актрисите, които са минали 40. "Жените са изк...

31 януари | 1:40
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Катрин взе Майкъл обратно

Катрин взе Майкъл обратно

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс ще подновят брачните си обети на 25 септември, когато и двамата имат рожден ден.   След 14 години заедно те натру...

12 февруари | 18:15
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Майкъл и Катрин отново заедно

Майкъл и Катрин отново заедно

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс отново живеят заедно в многомилионния си апартамент в Ню Йорк. След десетки разпри и раздели двамата все пак решиха...

02 октомври | 6:45
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Академици признаха Катрин

Академици признаха Катрин

Катрин Зита-Джоунс, която никога не е притежавала диплома за актриса, най-сетне беше официално призната от академичния свят. Уелският университет за...

06 юли | 18:47
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Катрин пребори депресията

Катрин пребори депресията

Катрин Зита-Джоунс е завършила лечението си от биполярно разстройство. През април актрисата влезе в болница заради заболяването си, което се изразява...

21 май | 19:30
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