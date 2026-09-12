Разплакващ разказ за ранените деца. Говори очевидец
Сръбският автобус сам се обърнал в канавката
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Сръбският автобус сам се обърнал в канавката
Всичко е блокирано
Катастрофа стана на автомагистрала "Тракия" на 115 км от изхода на Пловдив посока София около 18 ч днес, съобщиха от пресцентъра на МВР. Джип със соф...
Министърът оказал първа помощ, докато чакат линейката
Пътният инцидент станал при неправилно изпреварване