Закон за катастрофичния пул влиза до месец в МС
Финансовото министерство вече е готово с документа, бюджетът ще плаща само за публични сгради Законът за катастрофичния пул, който се обсъжда от няко...
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Финансовото министерство вече е готово с документа, бюджетът ще плаща само за публични сгради Законът за катастрофичния пул, който се обсъжда от няко...