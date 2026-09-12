Спорна дарителска кампания за малката Елена ядоса интернет
Оказа се, че приятели на семейството са действали самоиницативно, без разрешение на бащата и с публикувана подвеждаща информация
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Оказа се, че приятели на семейството са действали самоиницативно, без разрешение на бащата и с публикувана подвеждаща информация
6-годишната Елена, която бе ранена при катастрофата на бул. "Цариградско шосе", все още е в тежко състояние, съобщиха за "Стандарт" лекари от болница...
Михаил Куртев призна, че пил мента с приятели и каза, че много съжалява
Протестиращите не са спирали колата на Спешна помощ, съобщи лекарят от екипа