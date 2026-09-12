Всичко за Катар 2022

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Спонсори удрят по Катар

Спонсори удрят по Катар

Спипаха сметка с Е30 млн. на бивш шеф във ФИФА Скандалът "Катар" се разрази с нова сила в неделя. "Сънди таймс" извади поредната си порция от разкрит...

08 юни | 19:50
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