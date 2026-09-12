Световното потвърди 3 арабски мъдрости
Започна с дъжд от фойерверки, а продължи с порой от обиди към местните
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Започна с дъжд от фойерверки, а продължи с порой от обиди към местните
Франция плаче, Дания скочи, Роналдо и Меси се събраха
Феновете влизат през 7 пропусквателни пункта
Това ще е допълнителен шанс за красиране на световното първенство
Легендата обвинен в корупция около избора на Катар за домакин на Мондиал 2022
Спипаха сметка с Е30 млн. на бивш шеф във ФИФА Скандалът "Катар" се разрази с нова сила в неделя. "Сънди таймс" извади поредната си порция от разкрит...