Танци и екшън каскади в MasterChef
Танци и много екшън в кухнята на MasterChef. В понеделник зрителите ще видят последния ден от кастингите и битката за последните престилки. Пред Викто...
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Танци и много екшън в кухнята на MasterChef. В понеделник зрителите ще видят последния ден от кастингите и битката за последните престилки. Пред Викто...
За десети път в разгара на лятото Модна агенция VIP Fashion Group ще събере на една сцена най-красивите варненки, които ще се впуснат в битка за корон...
Морската столица посреща екипа на най-успешното музикално шоу в България на 18 и 19 юли. Днес екипът на предаването се срещна с първите кандидати за з...
Кастингите за четвъртия сезон на X Factor започват от Велико Търново. Лятната обиколка за новите музикални таланти на България тръгва от 16 юли. „Доб...
Кои са най-ефектните кандидати за шоуто на Нова "Фермер търси жена?" Повечето са млади и работливи момчета, които споделят обща страст към градинарств...