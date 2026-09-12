Стрели от Радев за парите на малките градове
Обяви, че общините получават подкрепата на държавата според партийната принадлежност на кметовете
Следете всички новини, анализи и коментари за Каспичан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обяви, че общините получават подкрепата на държавата според партийната принадлежност на кметовете
Победа на евровота ще ни даде нужното спокойствие при подготовката за местните избори, каза Цветанов
Общината е била включена за първи път в инициативата „Коледен конвой", която се организира от мъжкия клуб „Раунд Тейбъл " - Варна
Хората се умориха от противопоставяне и чертаене на разделителни линии. Ние от ГЕРБ говорим с всички и работим за всички български граждани. Това заяв...
Благодарение на действията на правителството на Бойко Борисов, община Каспичан вече ще може да кандидатства с проекти по „Програмата за развитие на се...
„Заставаме пред вас от името на нашата партия, която има 125 г. история. БСП е част от историята на България и част от нейното бъдеще. Радвам се, че в...
Първата частна школа по информатика се родила на гара КаспичанЙовчева е част от сдружението на ръководителите на олимпийските отбори на България по пр...
Полицай от Каспичан намери и върна портмоне с 2050 лева и лични документи на собственика му, който дори не забелязал, че го е загубил. Униформеният Цв...
Шумен. Да се строи ли инсталация за унищожаване на опасни отпадъци. По този въпрос гласуват с "да" или "не" жителите на община Каспичан на днешния реф...