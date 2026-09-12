Цачева раздаде оценки на Конституционния съд
С отказа да касира изборите КС подкрепял манипулациите в деня на размисъл
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С отказа да касира изборите КС подкрепял манипулациите в деня на размисъл
Велико Търново. Касиране на изборите ще искат на мирен протест тази вечер великотърновци. Старата столица се подготвя за трети пореден протест срещу...
София. Дело номер 13 за касиране на изборите бе допуснато за разглеждане от Конституционния съд в четвъртък, научи "Стандарт". То е по жалбата на ГЕРБ...
София. Четири партии са се обърнали с молба към служебния кабинет да сезира Конституционния съд за касиране на изборите. РЗС, НФСБ, ВМРО и Другата Бъл...
Варна. Срокът за подаване на жалби за касиране на изборите не е изтекъл, той изтича в четвъртък, 23 май и е седемдневен от обявяването на резултатите...
София. Секретарът на парламентарната група на ГЕРБ в 42-ото народно събрание Цвета Караянчева потвърди, че днес партията ще внесе искане за касиране...
Бургас. Груби манипулации и фалшификации на вота е разкрила партия НФСБ, на която не достигнаха само 6000 гласа, за да влезе в парламента. Проверка на...
Партията внася жалбата за касиране на вота в понеделник
Омбудсманът настоява за промяна в конституцията в частта й за касирането на избори
Може и депутатите да внесат искането за касиране, смята бившата шефка на НС
Ние сме правова държава и трябва да се съблюдава законодателството
Всяка партия може да иска касиране, но не пряко. Това заяви омбудсманът Константин Пенчев. Според него и сега една пета от депутатите могат да внесат...
Няма за какво да ги поздравим, каза лидерът на БСП
Делото срещу Цветанов е образувано, за да стигне до съд, увери главният прокурор