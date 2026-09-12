Знаков бивш министър: Очаквам промяна на Изборния кодекс
По-добрият вариант е частично касиране на изборите, смята Антон Станков
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По-добрият вариант е частично касиране на изборите, смята Антон Станков
Няма данни за чак толкова тежко нарушение, смята тя
Първи проби за мнозинства в парламента
Резултатът за 10, 15 или 30 секции ще бъде обявен за противозаконен
Внесоха искане при президента Радев
Ако ще има поредни предсрочни парламентарни избори, ако ще има касиране на този вот, то трябва да има и нови правила
Той коментира процедурата за касиране на изборите, както и "дупките" в изборния процес, и резултатите
Притесненията са дали ще има мобилна свързаност във всяка секция
На добър час, Мая, какво и да решиш, каза Нинова
Австрийският вътрешен министър предлага датата 2 октомври за прегласуването на анулирания балотаж от президентските избори в страната, предаде Ройтерс...
Административен съд в Благоевград отказа да касира вота за общински съветници в областния център. Искането за отмяна на резултатите за местен парламен...
Съдебните дела в Административен съд – Благоевград за касиране на вота стартират днес в 10,00 часа. Най-сериозна е атаката към провелия се първи тур н...
Лидерът на на БСП в София и представляващ Местна коалиция "БСП Лява България" Калоян Паргов внесе днес жалбата за цялостно касиране на изборите за кме...
ВМРО ще поиска касиране на изборите за кмет в Пловдив, за да отпаднат съмненията за фалшификации, заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов пред БНТ....
БСП ще поиска касиране на изборите в столицата. Това съобщи Калоян Паргов от БСП Лява България в предаването "Още от деня" по БНТ. Юристите в момента...
До момента няма постъпили жалби на касиране на изборите в Пиринския край. Това съобщиха Административен съд в петък на обяд. Доста партии обявиха в дн...
Голям митинг – шествие организира лидерът на РЗС и кандидат за кмет на община Сандански Яне Янев в сряда точно в 12,00 часа. Стотици негови симпатизан...
София. Синодът отложи с месец избора за нов варненски митрополит. След инфарктно 4-часово заседание архиереите решиха да отменят гласуването на епархи...
Благоевград. Адмиинистративен съд потвърди решението на Общинска избирателна комисия – Гърмен и отказа да касира частичните кметски избори, които се п...
Гърмен. ГЕРБ оспорва резултатите от частичния вот в община Гърмен и ще ги атакува в съда. Причината е прозрачните бюлетини, с които местните жители гл...