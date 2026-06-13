Експертът се произнесе! Защо кашлицата се изостря винаги вечер
Думите на доктора
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Думите на доктора
Този метод обаче отстъпва по ефикасност на прикриването на устата с длан
Специалистите създадоха 3-измерен модел
На тест ще бъдат подлагани и лицата, които имат само един от характерните за Ковид-19 симптоми
Кашлящият бил изнервен, че едната каса не работи
Това обявиха на Острова