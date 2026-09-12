Всичко за Карикатуристи

Следете всички новини, анализи и коментари за Карикатуристи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Свят Общество
3 млн. тираж за "Шарли Ебдо"

3 млн. тираж за "Шарли Ебдо"

Плачещ Мохамед с Je Suis Charlie е на първата страница на френското сатирично издание Три милиона тираж и пророкът Мохамед на първа страница. Така ще...

14 януари | 7:00
0 коментара
21794
Сблъсък на цивилизации

Сблъсък на цивилизации

Маргарита Ралчева 12 души разстреляни показно в центъра на Париж в редакцията на сатиричното издание "Шарли Ебдо". Светът е в шок. Хората са изплашен...

10 януари | 8:20
0 коментара
29059
А те стрелят по нас

А те стрелят по нас

Александър Кьосев, Дойче веле Това, което се случи вчера в Париж, това, което се случи през годините в Оклахома, Ню Йорк, Лондон, Мадрид, Бургас и т....

09 януари | 6:40
0 коментара
30343
Джихад срещу хумора

Джихад срещу хумора

В ерата на интернет творците на перото и молива са на фронтовата линия Чудовищното клане в редакцията на хумористичния вестник "Шарли ебдо" е удар в...

08 януари | 7:10
0 коментара
12861
12 разстрела за рисунки (ОБЗОР)

12 разстрела за рисунки (ОБЗОР)

Нечуван атентат потресе целия свят и потопи Франция в шок, скръб и траур. Трима маскирани и въоръжени с автомати нахлуха в редакцията на сатиричното с...

07 януари | 21:10
0 коментара
32955