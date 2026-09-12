Карикатуристи разсмиват на "Шипка" 6
Четвъртата национална изложба продължава до 25 април
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Четвъртата национална изложба продължава до 25 април
Плачещ Мохамед с Je Suis Charlie е на първата страница на френското сатирично издание Три милиона тираж и пророкът Мохамед на първа страница. Така ще...
Хамбург. Горящ обект е бил хвърлен тази нощ през прозореца на сградата, в която се помещава вестник в германския град Хамбург, препечатал карикатури н...
Маргарита Ралчева 12 души разстреляни показно в центъра на Париж в редакцията на сатиричното издание "Шарли Ебдо". Светът е в шок. Хората са изплашен...
Александър Кьосев, Дойче веле Това, което се случи вчера в Париж, това, което се случи през годините в Оклахома, Ню Йорк, Лондон, Мадрид, Бургас и т....
Вашингтон. Медиите в САЩ масово отказаха да покажат карикатурите с пророка Мохамед, които станаха повод за терористичния акт срещу сатиричния френски...
В ерата на интернет творците на перото и молива са на фронтовата линия Чудовищното клане в редакцията на хумористичния вестник "Шарли ебдо" е удар в...
Нечуван атентат потресе целия свят и потопи Франция в шок, скръб и траур. Трима маскирани и въоръжени с автомати нахлуха в редакцията на сатиричното с...
Париж. Четирима карикатуристи, сред които главният Стефан Шарбоние - Шарб, са сред загиналите в жестокия атентат в редакцията на сатиричното издание "...