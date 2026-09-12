Продадоха на търг вещи от любими филми
Раздадоха се повече от 1800 артикула от телевизионни и екранни продукции
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Раздадоха се повече от 1800 артикула от телевизионни и екранни продукции
Ако Джак Спароу не бъде в новата лента, филмът най-вероятно няма да бъде успешен
Карибският пират облича дантелите на Луи XV
Актрисата ще оглави нова женска версия на култовата поредица
Актьорът от “Карибски пирати” ще озвучи Джони Пуф в “Puffins”, състоящ се от 250 епизода
Джони Деп с поддържаща роля в „Карибски пирати“ 6
Звездата на Лондон и Холивуд очаква второ дете
Орландо Блум ще се завърне в образа на пирата Уил Търнър очакваното продължение на "Карибски пирати". Звездата участва досега в три филма от поредица...
Джони Деп е наранил ръката си в Австралия, където в момента се снима поредния епизод на "Карибски пирати: Мъртвите не разказват приказки". По думите н...
И на 50 е секссимвол forever