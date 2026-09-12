Всичко за Карибски Пирати

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Джони Деп нарани ръката си

Джони Деп нарани ръката си

Джони Деп е наранил ръката си в Австралия, където в момента се снима поредния епизод на "Карибски пирати: Мъртвите не разказват приказки". По думите н...

11 март | 9:30
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