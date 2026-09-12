"Каръци"-те са най-добри в БГ киното
Филмът на Ивайло Христов обра 6 статуетки на годишните награди на гилдията "Каръци"-те с късмет са големите победители на наградите на Българската фи...
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Филмът на Ивайло Христов обра 6 статуетки на годишните награди на гилдията "Каръци"-те с късмет са големите победители на наградите на Българската фи...
45 филма от 16 страни ще се завъртят на Фестивала за ново европейско кино "Златната липа" За четвърти път Стара Загора ще се превърне в столица на съ...
Младежи от провинцията се мъчат да оцелеят като "Каръци" във филма на Ивайло Христов "Каръци", най-новият филм на Ивайло Христов, вече обра няколко о...
"Каръци" изведе родното седмо изкуство в международната А категория
Филмът "Каръци" на Ивайло Христов спечели голямата награда "Златен Георгий" на 37-мия Московски международен кинофестивал. Режисьорът грабна престижна...