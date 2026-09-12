Историческа победа за България!
Ивет Горанова спечели първи златен медал за страната ни от най-силния турнир по карате
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Ивет Горанова спечели първи златен медал за страната ни от най-силния турнир по карате
Тя спечели с 3:0 срещу Дженифър Уорлинг
В надпреварата участваха 1400 състезатели от 109 клуба и от 12 държави
Заедно с едно сребро
Николай Христов завоюва бронзово отличие
Наградите получиха членове на клуб по борба и карате "Киокушин"
Това е второто голямо постижение за годината за единия от тях
От Европейското първенство по карате киокушин
Тя участва в Международния турнир в Риека
Заради вечните ремонти и огромния трафик
Никол Харизанова се върна от Валенсия с три златни, три сребърни и два бронзови медала
Тя спечели олимпийска титла, след като триумфира в турнира по карате, категория кумите до 55 килограма
Българката надви и австрийка на полуфинала
Българката е на полуфинал в каратето с 3 поредни победи
Звездата ни загуби на финала от най-добрата състезателка на Сърбия
Ивет Горанова ще мери сили с топ атлетите на националния шампионат през уикенда в София
Детската лига в София е първото състезание на Стария континент след пандемията
Каратеката ни печели при жените и до 21 г
Каратистката спечели финала, България е на 16-о място по медали
Ивет Горанова е минимум с бронз в кумите каратето