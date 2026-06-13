Поредна фукла се хвали как кара с 200 км/ч. Не е миска, а НПО
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Очевидец разказва случилото се
Мъж подкара колело на Витоша. На тази гледка се натъкна фотограф на "Стандарт". Не е ясно дали мераклията може да кара ски, но едно е сигурно- успешно...
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