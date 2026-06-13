Фолклорен събор събира капанците край разградското село Гецово
Народният представител от ГЕРБ д-р Валентин Василев е инициатор на феста, стартирал преди 5 години Разградското село Гецово ще домакинства в събота н...
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Народният представител от ГЕРБ д-р Валентин Василев е инициатор на феста, стартирал преди 5 години Разградското село Гецово ще домакинства в събота н...