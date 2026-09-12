Защо Капалъ Чарши е най-посещаваното място в Истанбул? 400 000 всеки ден
Посетител разказва за визитата си
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Посетител разказва за визитата си
Ветераните на пазара са отчаяни от настъплението на фалшифицирани марки
Обновени са инфраструктурата, инсталации, канализации и подпорни стени
Истанбул е парализиран
Истанбул. Прочутият истанбулски покрит пазар "Капалъ чарши" е заплашен от рухване и се нуждае от основен ремонт, пише сп. "Шпигел". Причината е, че на...