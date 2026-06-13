Страстно аржентинско танго в Европейския музикален фестивал
Финалното събитие на „Европейски музикален фестивал" тази година ще потопи публиката в страстните ритми на аржентинското танго с уникален проект. На 5...
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Финалното събитие на „Европейски музикален фестивал" тази година ще потопи публиката в страстните ритми на аржентинското танго с уникален проект. На 5...