Всичко за Кандидат - Студентски Изпит

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Удавени в клишетата

Удавени в клишетата

Две неща ни изненадват най-редовно всяка година - първият сняг и темата на кандидат-студентския изпит по литература. Втората, каквато и да е тя, обикн...

11 юни | 6:20
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