Удавени в клишетата
Две неща ни изненадват най-редовно всяка година - първият сняг и темата на кандидат-студентския изпит по литература. Втората, каквато и да е тя, обикн...
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Две неща ни изненадват най-редовно всяка година - първият сняг и темата на кандидат-студентския изпит по литература. Втората, каквато и да е тя, обикн...
София. „Кризата на ценностите" в поемата „Септември" на Гео Милев и съпоставка на цитатите „И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен...
София. По темата „Ало, ало" пишат кандидат-студентите на писмения изпит по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски". Изпитът започна в 9.00 часа и е с...