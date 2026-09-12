Областният шеф е кандидат на ВМРО за кмет на Стара Загора
Областният координатор на ВМРО Антон Андонов влиза в битката за кмет на Стара Загора
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Областният координатор на ВМРО Антон Андонов влиза в битката за кмет на Стара Загора
Делегатите на общинската конференция са утвърдили кандидатурата му с пълно единодушие
Партньори на БСП в обединението са АБВ, Политическо движение "Социалдемократи", Движение за радикална промяна "Българската пролет" и Политическа парт...
Доц. Камелия Стаматова, главен асистент в Тракийския университет, е кандидатът за кмет на Стара Загора на Полиитическа партия АБВ."
Кандидатът за кмет на Русе и за общински съветник от "Национална републиканска партия" Венцислав Ангелов-Чикагото е обявен за национално издирване, ин...
ГЕРБ-Царево стартира предизборната си кампания с освещаване на предизборен щаб и откриване на изложба" Видими резултати за Царево". На събитието присъ...
Тодор Веселинов Попов е кандидат за кмет на Пазаржик на Движение за европейска интеграция, но вместо да води предизборна кампания, той няма щаб, не е...
Общинската избирателна комисия в Хасково взе първото си решение за заличаване на регистрация на кандидат-кмет. На вечерното си заседание в сряда на ба...
Настоящият кмет на община Смолян Николай Мелемов, който е и областен координатор на ГЕРБ, ще се кандидатира за втори мандат. Това съобщи председателят...
Искам да върна усмивките и спокойствието по лицата на варненци .Ще бъда вашето острие на отговорността, заяви проф. д-р Анелия Клисарова пред своите с...
Група въоръжени застреляха кандидата за кмет на гр. Чилапа в мексиканския щат Гереро. Кандидатът на управляващата Институционно-революционна партия У...
Браншовици ще предлагат зам.-кметовете