Kандид-депутати на ГЕРБ - СДС в София се поклониха на Батенберг
Поднесоха венци пред мавзолея на княза, основател на съвременната българска държава
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Поднесоха венци пред мавзолея на княза, основател на съвременната българска държава
ЦИК заличи трима кандидати за депутати от списъците
Пазарджик. 18 са кандидатите за народни представители в регистрираната кандидатска листа на Движението за права и свободи за 13 МИР – Пазарджик.Листат...