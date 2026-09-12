Стоичков ликува. Голямо признание
То идва след допитване до феновете
Следете всички новини, анализи и коментари за Камп Ноу. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
То идва след допитване до феновете
Легендата на Барселона се сбогува емоционално с феновете
Предлагат да имунизират и в Саграда Фамилия
Футболистите на Барса пак тренират в храма си след 3 месеца пауза
Звездата се появи за първи път от 2 месеца
Сделката ще е рекордна, твърди Алки Дейвид
Съоръжението в Китай ще струва 1,56 млрд. евро
Най-легендарният български футболист Христо Стоичков неведнъж е наричал Камп Ноу свой „футболен дом". Съвсем скоро, като един истински домакин, той ще...
Последният регионален кръг от полуфиналната фаза на Kamenitza Фен Купа 2015 ще се проведе от петък до неделя в Монтана. Победителят в него ще подпечат...
На специална пресконференция днес бе дадено началото на 13-тото издание на Kamenitza Фен Купа. Националните шампиони в тазгодишното издание на турнира...
Барселона. Катар предлага 350 милиона евро на Барселона, за да смени името на стадиона си от „Камп Ноу", на „Катар Камп Ноу Стейдиъм", информира El Mu...