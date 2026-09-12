Стоичков срещна Националните Шампиони на Kamenitza Фен Купа с Меси и компания

„Каталунците Кирчево" очи в очи с Каталунците от Камп Ноу Да посетиш Барселона е незабравимо преживяване, с което не малко българи могат да се похвал...