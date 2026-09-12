Стоичков срещна Националните Шампиони на Kamenitza Фен Купа с Меси и компания
„Каталунците Кирчево" очи в очи с Каталунците от Камп Ноу Да посетиш Барселона е незабравимо преживяване, с което не малко българи могат да се похвал...
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„Каталунците Кирчево" очи в очи с Каталунците от Камп Ноу Да посетиш Барселона е незабравимо преживяване, с което не малко българи могат да се похвал...
Обновеният стадион „Ивайло" във Велико Търново приема през уикенда националните финали на най-големия футболен турнир за приятелите от квартала - Kame...
Кметът на града инж. Добромир Добрев приветства с добре дошли турнира и неговите патрони Футболни ветерани надвиха отбора на Община Горна Оряховица в...
Отборът на „Бригада"(Димитровград) спечели Регионалния полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2015 за областите Хасково, Смолян и Кърджали. На второ място се...
Пореден рекорд бе регистриран в най-големия турнир за приятелите от квартала - Kamenitza Фен Купа. В квалификациите за регионалните полуфинали в Димит...
Петият Регионален полуфинал от 13-тото издание на Kamenitza Фен Купа стартира „по каталунски" днес на стадион „Дунав" в Русе. Стотици почитатели на фу...
Този уикенд (30 и 31 май) на стадион „Дунав" в Русе ще се проведат Регионалните полуфинали на Kamenitza Фен Купа 2015 за отборите от Русе и Силистра....
След повече от 120 динамични дербита, момчетата от „Бригада" (Сф) вдигнаха за трети път столичната Kamenitza Фен Купа. Трофеят им бе връчен лично от л...
Стадион „Kamenitza Арена" в Бургас, ще е домакин този уикенд на вторият полуфинален кръг от програмата на Kamenitza Фен Купа 2015. В него ще вземат уч...
Монтана. Врачанският „Пчелна майка" спечели последният регионален полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2014 за областите Враца, Видин и Монтана. Купата на...
София. Софийската битка за посещение на мач на бразилския национален тим на митичния стадион „Маракана" продължава с пълна сила на стадион „Академик"...
София. Точно в 19,00 ч днес на стадион „Академик" в София ще стартира столичният полуфинален кръг на Kamenitza Фен Купа 2014. И тази година пътят към...
Варна. Третият регионален полуфинал от тазгодишното издание на Kamenitza Фен Купа бе официално открит днес на стадион „Локомотив" във Варна. 32-та най...
Русе. Националните шампиони от преди две години – Дунав 2010, са тазгодишните първенци в регионалния полуфинал на Kamenitza Фен Купа за Русе и Силистр...