Каменград - спа в центъра на историята
Можете ли да прескочите векове напред и от емоцията на древните траки да се потопите в блаженството на спа изкушенията? В Панагюрище това се случва...
Следете всички новини, анализи и коментари за Каменбряг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Можете ли да прескочите векове напред и от емоцията на древните траки да се потопите в блаженството на спа изкушенията? В Панагюрище това се случва...