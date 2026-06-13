Бойлер в гаранция едва не уби родители на селски кмет
Електрически бойлер в гаранция гръмна в родната къща на кметския наместник на петричкото село Камена Осман Демиров. Взривът по чудо не е убил родители...
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Електрически бойлер в гаранция гръмна в родната къща на кметския наместник на петричкото село Камена Осман Демиров. Взривът по чудо не е убил родители...
Пътнически автобус се запали в движение в началото на петричкото село Камена. Инцидентът станал към 06,40 часа в сряда, докато рейсът изпълнявал курс...