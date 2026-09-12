Вежди Рашидов дари творби на "люксембургска" галерия в София
Рашидов подари две свои творби – акварел и рисунка, на „Галерия 88 Камен Попов“
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Рашидов подари две свои творби – акварел и рисунка, на „Галерия 88 Камен Попов“
Творецът "пуска" в стар манастир българските лястовици за еврочленството ни. Най-голямата мечта му бе да предаде виждането за изкуството на следващото...
Известният български художник Камен Попов избрал символа на лястовицата да представя България при приемането ни в Съюза Два плаката на известния бълг...
Нападателят на Волен Сидеров беше наш кандидат за депутат. Това обяви пред бТВ Боян Расате. Той коментира поведението на лидера на "Атака" в изборната...
Ясна е самоличността на мъжа, ударил Волен Сидеров в лицето снощи. Това съобщи Нова тв и уточни, че той се казва Камен Попов. Човекът, който сбъркаха...