Лятна програма за перфектна фигура
Тренировките в парка ви зареждат с енергия Калина Русева – инструктор по аеробика и фитнес "Клуб MD sport", зала 5-Б, стадион "В. Левски" Всички зна...
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Тренировките в парка ви зареждат с енергия Калина Русева – инструктор по аеробика и фитнес "Клуб MD sport", зала 5-Б, стадион "В. Левски" Всички зна...
Перфектното тяло се постига с много труд Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб "MD sport", зала 5-Б, стадион "Васил Левски" Каквото и...
Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб MD sport, зала 5-Б, стадион В.Левски Стресът е един от съвременните бичове на обществото. Забърза...
Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнес, Клуб MD sport, зала 5-Б, стадион "Васил Левски" Преди да продължим с поредицата "Готови за лятото",...