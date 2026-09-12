Всичко за Калина Русева

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Готови за лятото

Готови за лятото

Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб MD sport, зала 5-Б, стадион В.Левски Стресът е един от съвременните бичове на обществото. Забърза...

24 април | 12:37
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