Шеф от НСО пази тайни свидетели
София. Доскорошният зам.-началник на НСО Калин Иванов оглави спецзвеното във Върховната касационна прокуратура, научи "Стандарт". През февруари Ивано...
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София. Доскорошният зам.-началник на НСО Калин Иванов оглави спецзвеното във Върховната касационна прокуратура, научи "Стандарт". През февруари Ивано...
Телевизията среща Калин Иванов с Мартин Скорсезе и Изабел Юпер
Заместник-началник на НСО е Калин Иванов