Крепост и фестивали за гостите на Монтана
Съвременни технологии помагат за популяризирането на древния град
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Съвременни технологии помагат за популяризирането на древния град
Проучванията на крепостта „Калето“ над Дебнево започват през далечната 1974 г.
Историческият музей в града съхранява рядка плоча с военна диплома
Мездра почете бог Дионисий, почерпи туристите с еликсир по древна рецепта на траките
Враца. С възстановка на тържественото посрещане на ген. Николай Степанович Леонов Враца отбеляза 136 години от освобождението си. Стотици деца, учен...
Мездра. Крепостта „Калето" е побрала в себе си седем епохи. Този своеобразен исторически резерват вече е достъпен за туристи. С 4 милиона лева европей...
Хубавата Елена, светилището на тура и траките, ранили Филип Македонски, оживяват край Мездра