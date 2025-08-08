Крепост и фестивали за гостите на Монтана

Монтана привлича с красива природа и културен живот

Монтана е част от селищата в Севрозападна България, които в последните години са несправедливо пренебрегвани. Със своята история, традиции и културен живот, градът постепенно връща интереса на българските и чуждестранните туристи. Красивата природа, древни крепости, язовир "Огоста и близки манастири събират в себе си минало и настояще и предизвикват в посетителите все по-голям интерес към областния град.

"Калето" - един от символите на града

За жителите на Монтана Античната и средновековна крепост Кастра ад Монтанензиум, се е превърнала в символ на града им, тъй като той носи нейното име. Изграждана между II и IV век върху древно тракийско селище, крепостта е била важен римски гарнизон. През годините тук са открити останки от кули, казарми, базилика и сгради от различни исторически епохи.

Крепостта, която повечето хора наричат просто "Калето", е недвижима културна ценност от национално значение. Уникалната й история - от римски лагер до славянско селище, я прави ценна за развитието на културен туризъм. Привлекателна със своето местоположение, реставрирани обекти и достъпна инфраструктура, "Калето" има потенциал да се превърне в оживено място за туристически маршрути, образователни инициативи и културни събития на открито.

Днес, почти две хилядолетия след съграждането си, "Калето" е покана за пътуване във времето. Затова през последните години Община Монтана й вдъхва нов живот. През 2014 г. започва мащабна реставрация на крепостта по проект. Изградени са пешеходна пътека, алеи, художествено осветление, информационен център. Впоследствие е обновена раннохристиянската базилика, която се превръща в любимо място за снимки и алтернативно пространство за събития. В момента по проект по Програма "INTERREG VI-A IPA България - Сърбия 2021-2027 г.", заедно с партньорския град Пирот, се осъществява реставрация и консервация на руините в югоизточната част на крепостта. Предстои разработването на атрактивен, целогодишен туристически продукт, наречен "Камък по камък - пътища към крепости". Предвижда се и създаването на дигитална мрежова платформа за подпомагане на интегрираното развитие на туризма, разработване на WEB базирана интерактивна аудио и видео гид система за "Калето".

Разработването на Античната крепост е част от целенасочено развитие на туризма и усилията на общината да популяризира културно-историческото си наследство. Принос за това има и Регионалният исторически музей, на който се разчита да я превърне в пространство, което да е привлекателно за туристи, ученици, хора на изкуството и всички, които искат да се докоснат до древната история на града под открито небе. Античното минало на Монтана е представено и в постоянната експозиция на музея, и в Лапидариума - каменната книга на Монтана, а артефактите на сгушената в югозападния край на Монтана крепост разказват истории без думи и стоят като неподвижни пазители на времето.

Фестивалът за Свети Дух събира танцьори от цял свят

Международният фолклорен фестивал e един от акцентите в културния календар на Монтана. По своята значимост той се нарежда до Международните празници на духовите оркестри "Дико Илиев", Националния фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада" и Биенале "Тенец", посветено на Йордан Радичков. Събитието е чакано от всички и се е превърнало в неизменна част от богата и разнообразна програма на празника на града - Свети Дух. Тази година изявите ще са 30. Жителите и гостите на града ще могат да се разходят по алеята на занаятите, където майстори ще ги потопят в забравени изкуства от миналото, от фермерския пазар ще могат да си купят домашно произведени продукти, а любителите на кучета ще имат възможност да посетят международната киноложка изложба. Ще има научна конференция, концерти и спектакли.

За близо две десетилетия от основаването на фестивала участници са били повече от 200 групи от над 40 страни. На сцената на централния площад "Жеравица" са представяли своето културно наследство формации от почти всички държави на Стария континент, от Египет, Индия, Индонезия, Йордания, Коста Рика, Република Саха (Якутия), Южна Корея. Българското народно творчество представят на сцената на фестивала местните певчески и танцови формации, които се открояват със своята многочисленост, пъстрота и впечатляващи ритми.

Фестивалът е мост не само между културите, но и между поколенията. На сцената му се изявяват групи от деца, младежи и възрастни. Той разкрива очарованието на фолклора във всичките му разновидности - автентичен, обработен и стилизиран, а концертната му програма всяка година привлича на площад "Жеравица" млади и стари.

През 2026 г. фестивалът ще се проведе от 31 май до 4 юни.

По традиция в съботата преди Свети Дух в Монтана се събират кулинарни майстори на Фестивала "Бабина душица". Така в Северозапада се нарича дъхавата подправка мащерка. Под открито небе в Градската градина въртят черпака поети и писатели. Те изненадват с уникални рецепти, приготвени така, както са готвели някога нашите баби - в глинени съдове, с домашни продукти и на истински жив огън. Паралелно с това представители на читалищата от общината представят богата изложба с традиционни местни специалитети, които се раздават на посетителите в края на кулинарния фест.

Общината разработва електронен портал

За удобство на туристите и жителите на Монтана от Общината са подготвили портал, който може да потопи всеки посетител в ритъма на града.

Дигиталното лице на града с домейн visitmontana.bg не просто представя неговите забележителности и туристически маршрути, а създава възможности за включване в живота му. Сайтът представя различните възможности за участие в спортни клубове и художествени формации, съобщава за фестивали, изложби, музикални и театрални спектакли.

"Посети Монтана", което е преведеното име на сайта, е не само туристически пътеводител, но и дава възможност за купуване на билети онлайн. Така платформата улеснява и туристите, и местните жители, които могат с един клик да се сдобият с билети за футболни мачове, театрални постановки и концерти. Потребителите на сайта ще могат да намерят информация за заведенията в града, както и за местата за настаняване и релакс.

Туризмът е неразделна част от местния бизнес. Неговото развитие също е един от стимулите на общината за създаването на "Visit Montana". Идеята за него е на инж. Надя Младенова - управител на Технологичния парк. Тя се роди по време на дискусията "Бранд Монтана - нови модерни възможности за модерен и атрактивен регионален туристически продукт", която "Стандарт" и общината организираха на 17 юни 2024 г.

Платформата е в процес на разработване. Официалната й премиера предстои съвсем скоро.

