Йордан Йовчев с уникална снимка! Възможно ли е
Дори и на тези години е в отлична форма
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Дори и на тези години е в отлична форма
Легендарният ни гимнастик припомни случая
Раданова, Йовчев и още куп спортисти подкрепиха инициативата
Няма подслушване, нито има източване на информация. Това заяви след разпита си като свидетел по разработката "Червеи" бившият вътрешен министър Цветли...
До момента е станало ясно на всички, че няма подслушване на протестиращи. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев преди да се...
София. Информацията за подслушвани протестиращи граждани е лъжа. Tака бившият вътрешен министър (29 май 2013 – 6 август 2014 г.) Цветлин Йовчев, комен...
София. Не знам в света да има система за ранно предупреждение на градушки – това трябва много ясно да го кажем и трябва да се спре със спекулациите и...
София. На извънредна среща в Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) председателят й Владимир Писанчев покани главния прокурор Сотир Цацаров...
София. "Държавата не може да спре водата. Няма да е в състояние да подпомогне на хората и да им компенсира загубите в пълен обем. Може да ги подпомогн...
София. Не са обсъждани персонални промени в кабинета и не мисля, че това е актуално с оглед на решението на КСНС. Това заяви вицепремиерът и министър...
София. Нямам отказ за използване на СРС-та и от много време не разписвам изобщо СРС-та. Това обяви пред журналисти в парламента вътрешният министър Цв...
София. Не е възможно да бъде наложен какъвто и да било контрол и чадър върху разследванията, включително и тези на организираната престъпност. В това...
София. Скандалът с кражбата на лични данни за регистрация на партиите на избори е сериозен проблем и изисква системно решение. Това заяви вицепремиеръ...
София. От Министерство на вътрешните работи имат сериозни подозрения, че хората от акцията "Кокаинови крале" имат връзка с кокаина, задържан във Франц...
София. "По неадекватно поведение на оперативни работници не съм виждал. Не може да принасяме в жертва някого, само и само да затворим случая". Така ко...
Областният директор във Велико Търново ще бъде сменен, обяви министърът
Ако откажат ще им спират помощите
София. Лично аз не виждам пряка вина на главния секретар Светлозар Лазаров за случая Лясовец. Това заяви вътрешният министър Цветлин Йовчев за "Фокус"...
София. Американската агенция за борба с наркотиците ДЕА и българските им колеги ще правят съвместни екипи. Това стана ясно, след като вътрешният минис...
София. Жандармерията ще продължи да следи за реда в селата и това не е временна мярка, заяви вътрешният министър Цветлин Йовчев. "Няма да стоят по...