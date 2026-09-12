Големи промени с незабавните плащания в евро
През първото шестмесечие на 2024 г. в платежната система БОРИКА са обработени 181 млн. операции
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През първото шестмесечие на 2024 г. в платежната система БОРИКА са обработени 181 млн. операции
Днес в 10 часа на ГКПП$ Кулата Йосиф Йосифов бе предаден на българските съдебни власти
Правосъдното министерство разследва абсурда с двойния убиец Пуснат е навън с подпис на директора на затвора и по настояване на лекуващия доктор Осъд...
София. Костинбродският бабаит Йосиф Йосифов - Йоско няма да лежи в ареста по двете си нови обвинения, реши съдът днес. Йоско беше обвинен в закана за...
София. Специализираният наказателен съд е оставил без мярка за неотклонение Йосиф Йосифов, съобщиха от съда. Според прокуратурата, Йосифов е взимал...
Разследват го за мокри поръчки по "Килърите 4"
Прокурор разпитван за "Килърите 5"
София. Днес ще се гледа мярката за неотклонение на групата на Йосиф Йосифов - Йоско Костинбродския от 13 часа от специализирания наказателен съд, съоб...