Всичко за Йордан Радичков

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10 години без Радичков

10 години без Радичков

"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки" е една от омайните мъдрости, които Йордан Радичков оста...

20 януари | 19:55
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В Монтана почетоха Радичков

В Монтана почетоха Радичков

Монтана. Земляците на писателя Йордан Радичков го почетоха по случай 84-та годишнина от рождението му. Пред паметника му в Монтана кметът на града Зла...

24 октомври | 15:43
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