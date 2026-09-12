В Сатирата се върнаха към Радичков
Посланията на великия мъдрец в „Кошници“ никога няма да остареят
Следете всички новини, анализи и коментари за Йордан Радичков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Посланията на великия мъдрец в „Кошници“ никога няма да остареят
На писателя е наречен връх на остров Ливингстън в Антарктика
Марта Вачкова със спомени за покойния си баща Григор Вачков
„Истории за птици, хора и други чудеса“ е поглед към тайнствения магичен свят на великия писател
Документалният разказ „Истории за птици, хора и други чудеса“ на проф. Любомир Халачев и „Недалеч от рая“ на Христо Бакалски и Корнел Миглус - с преми...
Тържественото откриване е за 90 години от рождението на великия разказвач
Не ме е блазнило да остана някъде по света – по-добре тук да си оставя кокалите, казва прочутият скулптор
Арт гилдията чества 90 години от рождението на великия сладкодумник
Изложба, филм и книга за 90 години от рождението на гениалния автор
Режисьорът Стоян Радев възкреси гениалната пиеса на Радичков
Кметът на Монтана Златко Живков с възпитаници на училището, което носи името на великия сладкодумец
Берковица стартира дарителска акция за събиране на средства за изграждане на музей на писателя-земляк Йордан Радичков, съобщиха от общината. Почитател...
Берковица. В храма „Рождество на пресвета Богородица" в Берковица бе отслужена панахида в памет на Йордан Радичков, който си отиде от този свят преди...
В Берковица, родният край на писателя Йордан Радичков, ще бъде издигната нова сграда за негов музей, каза за „Стандарт" заместник-председателят на ини...
Монтана. Музей на писателя Йордан Радичков ще бъде открит в Берковица, съобщиха от сдружението „Приятелите на Радичков". За събирането на експонатите...
Монтана. Общината в Монтана обявява конкурс за картини и скулптури по сюжет от творчеството на Йордан Радичков, съобщи кметът Златко Живков. По негово...
Големите писатели са като китове в океана, твърдеше Радичков
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки" е една от омайните мъдрости, които Йордан Радичков оста...
Монтана. Земляците на писателя Йордан Радичков го почетоха по случай 84-та годишнина от рождението му. Пред паметника му в Монтана кметът на града Зла...