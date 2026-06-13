Почина ген. Йордан Мутафчиев
Отиде си ген. Йордан Мутафчиев. Това съобщиха близки на семейството. Генерал Йордан Мутафчиев беше министър на отбраната в две правителства - на Андр...
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Отиде си ген. Йордан Мутафчиев. Това съобщиха близки на семейството. Генерал Йордан Мутафчиев беше министър на отбраната в две правителства - на Андр...