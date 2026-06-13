Всичко за Йордан Мутафчиев

Следете всички новини, анализи и коментари за Йордан Мутафчиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини България
Почина ген. Йордан Мутафчиев

Почина ген. Йордан Мутафчиев

Отиде си ген. Йордан Мутафчиев. Това съобщиха близки на семейството. Генерал Йордан Мутафчиев беше министър на отбраната в две правителства - на Андр...

24 май | 19:23
0 коментара
427194