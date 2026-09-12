Национал от Разград аут за Стара Загора
Защитникът на "Лудогорец" Йордан Минев вероятно ще пропусне тежкото гостуване на шампионите в Стара Загора на "Берое". Дербито е в събота от 20,00 ч....
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Защитникът на "Лудогорец" Йордан Минев вероятно ще пропусне тежкото гостуване на шампионите в Стара Загора на "Берое". Дербито е в събота от 20,00 ч....
Капитанът на ЦСКА Александър Тунчев си подаде ръка с Веселин Минев и брат му Йордан за възраждането на "Хебър". Тримата футболисти ще бъдат подкрепен...
Разград. Донеслият победата за Лудогорец срещу Базел в Шампионската лига Йордан Минев се включи на живо в сутрешния блок на Нова телевизия, където при...
София. Радост сред българите и разочарование за феновете на Базел. Това разбира се са настроенията след първата победа на Лудогорец в Шампионската лиг...
"Ботев" поиска допинг контрол в Разград
София. Световната футболна федерация ФИФА е отменила наказанието на българския национал Йордан Минев, съобщиха за „Стандарт нюз" от БФС. Това става ча...
Ръководството на „Лудогорец" проговори по случая с допинга на техния защитник и български национал Йордан Минев. То пусна официално изявление до медии...
Хванаха нашия национал Йордан Минев с допинг. От ФИФА съобщават, че неназован български футболист е с временно спрени права заради положителна допинг...