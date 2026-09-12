Цонев: В режим на слушане на протестиращите сме
София. „Ние сме в режим на слушане на протестиращите", каза в сутрешния блок на БНТ Йордан Цонев, зам.-председател на ДПС. Той коментира нестихващите...
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София. „Ние сме в режим на слушане на протестиращите", каза в сутрешния блок на БНТ Йордан Цонев, зам.-председател на ДПС. Той коментира нестихващите...
София. От 1990 година насам всички партии правят бюджет предизборно. Това каза председателят на комисията по бюджет и финанси към парламента Йордан Цо...
Цонев не очаква вето върху актуализацията на бюджета