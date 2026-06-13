Най-богатият румънец влиза в затвора за политически връзки
Най-богатият човек в Румъния Йон Никулае ще лежи в затвора 2,5 години. Окончателната присъда бе произнесена днес от Апелативния съд в Букурещ, след ка...
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Най-богатият човек в Румъния Йон Никулае ще лежи в затвора 2,5 години. Окончателната присъда бе произнесена днес от Апелативния съд в Букурещ, след ка...