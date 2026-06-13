Показаха бронирана машина Type-X с купол CPWS II на John Cockerill
Type-X е комбинация от обогатен изкуствен интелект и дистанционен системен оператор
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Type-X е комбинация от обогатен изкуствен интелект и дистанционен системен оператор
PWS Gen 2 е оборудвана с 25 мм оръдие M242 с двойно подаване на Northrop Grumman, сдвоено със 7,62 мм картечниц