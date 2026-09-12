Йоахим Гаук: Brexit ще е загуба за Европа
ЕС ще се дестабилизира, смята Плевнелиев Евентуално излизане на Великобритания от Европейския съюз би било загуба за цяла Европа, каза германският пр...
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ЕС ще се дестабилизира, смята Плевнелиев Евентуално излизане на Великобритания от Европейския съюз би било загуба за цяла Европа, каза германският пр...
Членството на България и Румъния в Шенген ще направи Европа по-сигурна и всички европейски граждани по-спокойни. Това заяви председателят на Народното...
По покана на президента Росен Плевнелиев от днес до 24 юни на държавно посещение в Република България ще бъде президентът на Федерална република Герма...
Президентът на Федерална република Германия Йоахим Гаук сериозно обмися кандидатурата си за втори мандат, съобщава националният ежедневник Die Welt....
Берлин. Германският президент Йоахим Гаук няма да присъства на зимните олимпийски игри в Сочи, заради системните нарушения на човешките права в Русия,...
Страните от Източното партньорство на ЕС имат нужда от дългосрочна европейска перспектива, каза президентът