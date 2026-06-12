Съвремието ни превръща в умерени антихристи
В края на миналата година йеромонах Висарион от Зографския манастир в Атон почувства още по-силно необходимостта да посвети напълно живота си на Бога...
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В края на миналата година йеромонах Висарион от Зографския манастир в Атон почувства още по-силно необходимостта да посвети напълно живота си на Бога...