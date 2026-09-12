Жестоко убийство разтърси България! Седнаха на трапезата и...
След солидна употреба на алкохол възникнало спречкване и така се стигнало до трагедията
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След солидна употреба на алкохол възникнало спречкване и така се стигнало до трагедията
Извършителите са хора с тотално разрушена система и чрез насилието определят себе си
Двамата извършители на побоя са задържани
Най-малко седем души са били замесени в планирането и провеждането на нападението
Над 143 души бяха убити при нападението в петък
Работи се по случая
Очевидци подават сигнал до 112, като реакцията им сплашва нападателите
Огледът установил смъртоносна прободна рана в гърлото му и рана в главата
Президентът подчерта, че "извършителите на коварното нападение ще бъдат разкрити"
Задържани са майката и бабата на две от тях, защото ги оставили без надзор
В ранните часове на днешния ден е получен сигнал за инцидент на паркинг в района на ул. „Луи Айер”, а минути по-късно - за извършен грабеж и пострадал...
Тази сутрин полицията е задържала 26-годишния Радослав Димитров от Плевен, издирван във връзка със стрелбата в Слънчев бряг, съобщиха от ОД на МВР - Б...
На двамата са повдигнати обвинения и наложени 72-часови мерки за неотклонение „задържане под стража" След интензивно разследване, проведено от служит...
Кървавият терористичен акт в Анкара миналата събота е извършен от атентаторите самоубийци Юнус Емре Алагьоз и Омер Дениз Дюндар, предаде "Фокус". Юнус...
София. Столични полицаи са спипали двама, известни в ъндърграунда като Испанеца и Президента, които са заподозряни, че са извършители на опита за банк...